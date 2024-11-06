タリーズコーヒージャパンは11月6日、福袋「2025HAPPY BAG(2025ハッピーバッグ)」の予約受付を開始した。【関連記事】タリーズ福袋「2025ハッピーバッグ」オンライン限定セット12月13日発売、ドリッパー･干支テディ･ドリンクチケットなど入った4種セットを展開、店頭では異なる内容で予約販売数量限定で、無くなり次第終了。予約は1人5個まで可能。店頭販売は12月13日開始。予約商品の受け取り期間は12月13日から12月19日まで。一