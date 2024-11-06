広島から育成ドラフト３位で指名を受けた静岡大の安竹俊喜捕手（２３）が１１月６日、静岡市駿河区の同校で指名あいさつを受けた。担当した松本有史スカウトらと対面して「プロになるという実感が、少しずつ湧いてきた。ここから頑張りたい」とほほえんだ。静岡大からは昨年、育成ドラフト２位で同じく広島入りし、今年６月に支配下に登録された佐藤啓介内野手に続き、２年連続でのプロ野球選手。安竹は「心強い先輩がいる」と