「扶養内で働いて、106万円の壁、130万円の壁いろいろあるけどなにがどう違うの？ 実際に超えてしまうとどうなるの？」と疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。 本記事では主婦（主夫）で扶養に入っている人が気をつけたい「年収の壁」を紹介します。また、2024年10月からの社会保険の加入要件変更についてもあわせて紹介します。扶養内で働いている人は、ぜひ参考にしてください。 扶養の仕組み 扶養には