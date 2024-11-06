女優のソン・テヨンが夫のクォン・サンウとの生活について言及した。【写真】ソン・テヨン、ぴったりウェアの“メリハリ美ボディ”11月5日、ソン・テヨンのYouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージーソン・テヨン」では、「簡単に真似できるチキンレシピと慌ただしいソン・テヨンのリアルな朝の日常vlog」というタイトルの映像が公開された。この映像でソン・テヨンは、チキン料理の簡単レシピを公開している。「（息子の）長期休暇