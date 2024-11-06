[５日 ロイター] - 金利先物市場は５日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月と１２月に０．２５％ポイントの利下げをそれぞれ行うと引き続き予想しているが、来年については、前半２回の利下げ後にＦＲＢが利下げを停止し、政策金利を３．７５─４％にするとの見方を織り込んでいる。