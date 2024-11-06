【BANDAI SPIRITS：2025年4月～6月発売プラモデル新商品情報】 11月13日 公開予定 BANDAI SPIRITSは、2025年4月から6月に発売を予定しているプラモデル新商品情報を11月13日に公開することを告知した。 今回同社公式Xアカウントにて本告知を行なっており、ガンプラや「30 MINUTES LABEL」シリーズなど、様々なブランドからの新商品情報が期待される。