６日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５４７．７１ポイント（２．６１％）安の２０４５９．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２１４．６８ポイント（２．８４％）安の７７３４１．９４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１１２０億４８６０万香港ドルに拡大している（５日前場は８３１億８９８０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流