ウクライナが越境攻撃するロシア西部で、ウクライナ軍と北朝鮮兵士が初めて交戦し、かなりの数の北朝鮮兵が死亡したとアメリカメディアが報じました。アメリカのニューヨーク・タイムズは5日、匿名のウクライナとアメリカの当局者の話として、北朝鮮の兵士がロシアのウクライナ戦争に参戦し、西部クルスク州でウクライナ軍と初めて衝突したと報じました。アメリカの当局者は、かなりの数の北朝鮮の兵士が死亡したとしています。ウ