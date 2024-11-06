「大川原化工機」（横浜市）への捜査で逮捕・起訴された同社顧問の相嶋静夫さん（当時72）=その後に起訴取り消し=が死亡したのは東京拘置所の医師が対処を怠ったからだとして、遺族らが国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（木納敏和裁判長）は6日、訴えを退けた一審・東京地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。【写真】相嶋静夫さんの遺影に手を合わせる妻相嶋さんは2020年、軍事転用可能な機器を無許可で輸