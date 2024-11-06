◇第49回社会人野球日本選手権2回戦三菱自動車岡崎4―6日本製鉄鹿島（2024年11月6日京セラD）三菱自動車岡崎が日本製鉄鹿島に4―6で敗れ、2大会連続の2回戦敗退となった。諦めない姿勢を見せ続けた。5点劣勢だった4回2死一、三塁で1番・中村奎太が右翼席へ3ランを放つと、投手陣は5回以降の5イニングを無失点と踏ん張った。梶山義彦監督は「完全に力負けです。力はついてきたが、全国を勝ち切る力はまだない。ミスが