きのう（5日）、東京・中野区の路上で下校中の小学校高学年の男子児童を連れ去ろうとしたとして、43歳の男が警視庁に逮捕されました。未成年者略取未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京・杉並区の職業不詳、奈良紘明容疑者（43）です。奈良容疑者は、きのう午後2時半すぎ、東京・中野区の路上で下校中の小学校高学年の男子児童を突然、背後から抱きかかえ、引きずって連れ去ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと