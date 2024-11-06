ローマの象徴であるトレビの泉の前に新しい仮設プールが作られた/Valentina Stefanelli/LaPresse/Shutterstockローマ（ＣＮＮ）イタリア首都ローマの観光名所「トレビの泉」の修復工事が始まり、工事中も観光客がコインを投げ入れられるよう、空になった泉の前に仮設プールが設置された。これに対してＳＮＳでは不評の声が噴出している。プールは無塗装のベニヤ板に囲まれていて、観光客は透明のプラスチックで覆われた背の高いフ