人気子役の永尾柚乃が６日、都内で行われた「サンリオ教育事業新発表会」にタレントの関根勤、麻里親子と出席した。永尾は大好きなサンリオキャラクターのパネルをバックに「大好きです。私はもちろんキティーちゃんもシナモロールもポムポムプリンも。一番好きなのはパティ＆ジミー」と少し前のキャラクターが好きだと明かした。現在小学２年生。英語の授業があるようで「楽しいですね」とニッコリ。この日も「Ｈｅｌｌｏ，