◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月６日、美浦トレセン前走の新潟記念で重賞初制覇を飾り、昨年９着の雪辱を期すシンリョクカ（牝４歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）が、活気あふれる動きで好仕上がりをアピールした。Ｗコースで前を単走で行くトウロウノオノ（４歳１勝クラス）を目標に見ながら、内フクノブルーレイク（２歳未勝利）と併せ馬