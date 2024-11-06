来季のセ・リーグとセ・パ交流戦の試合日程が６日、発表された。各球団の試合数は今季までと同じ１４３試合（リーグ内対戦１２５試合、交流戦１８試合）で、３月２８日に巨人―ヤクルト（東京Ｄ）、ＤｅＮＡ―中日（横浜）、広島―阪神（マツダ）の３試合で開幕する。来季の開幕戦主催権は、２３年の上位３球団（阪神、広島、ＤｅＮＡ）にあるが、阪神は本拠地・甲子園がセンバツ高校野球の開催中で、近隣の京セラＤもオリッ