タレントの関根勤、麻里親子が６日、都内で行われた「サンリオ教育事業新発表会」に出席した。勤はこの日、「最高のエンターテイナー」として登壇したが「『ラビット関根』と呼ばれていたので。新キャラクターとして」とサンリオの新キャラ入りに名乗り出た。これには永尾柚乃が「めっちゃかわいい」と目を輝かせたが、娘の麻里は「かわいい？」と首をかしげていた。サンリオの思い出を聞かれると「麻里が小さいときにいっぱ