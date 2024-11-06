東京高裁などが入る裁判所合同庁舎外為法違反罪での起訴が取り消された「大川原化工機」で顧問を務め、勾留中に胃がんが判明し死亡した相嶋静夫さん＝当時（72）＝の遺族が、拘置所で適切な医療が受けられなかったなどとして国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（木納敏和裁判長）は6日、請求を退けた一審判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。拘置所側の対応は医学的に合理性があったと判断した。判決は、拘置