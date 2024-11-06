20歳のシンガー・パン野実々美が、新曲「伽藍堂」を配信リリース。Lyric Videoを11月6日21時からYouTubeプレミア公開も決定した。7月にメジャー1st EP『Music Meets Me』のリリース、初のワンマンライブツアーを東阪福にて開催するなど注目を集めたパン野実々美が、新曲「伽藍堂」を配信リリース。自身の20歳という節目に寄せて書き下ろした本楽曲は、彼女の初めて見せる本当の姿、これまのパブリックイメージを覆す自身の本質をさ