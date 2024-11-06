日本郵船が朝高後に下げに沈んだ。同社は６日正午に２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．７％増の１兆３１６８億１６００万円、営業利益は同１７．０％増の１１５６億２８００万円、最終利益は同２．３倍の２６５８億９２００万円だった。大幅な増収増益となった一方、通期の業績予想においては売上高と営業利益の見通しを下方修正しており、嫌気されたようだ。 今期の