■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (8604) 野村 東証プライム (6907) ジオマテック 東証スタンダード (100000018) 日経平均 東証その他 (9997) ベルーナ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (6920) レーザӦ