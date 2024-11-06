新日本科学が後場に急伸している。６日午前１１時半、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比５．３％増の１２５億８００万円、営業利益は同９６．６％減の８０００万円、最終利益は同５５．１％減の１３億３１００万円となった。大幅な減益となったものの、営業損益は赤字予想から一転、黒字を確保して着地した。売上高と最終利益も計画に対し上振れして着地しており、見直し買いを