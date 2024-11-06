【モデルプレス＝2024/11/06】お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司が、フジテレビ系バラエティ番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ中に肋骨を折る怪我をしたことがわかった。6日、番組公式サイトにて発表された。【写真】タイムマシーン3号に全力ビンタした美人アナ◆タイムマシーン3号・山本、ロケ中に肋骨骨折番組公式サイトは「11月5日（火）の当番組のロケにおいて、タイムマシーン3号・山本浩司さんが肋骨