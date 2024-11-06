俳優の山田裕貴さんが、2024年11月4日にインスタグラムを更新。「激変」した姿を披露し、驚きの声が寄せられている。驚きとともに「似合ってます！」の声も山田さんは、自身がパーソナリティを務めるラジオ「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）の告知とともに、髪型を坊主にした自身の写真を公開した。山田さんは無表情で前を見つめており、無精ひげも生えている。この投稿に、「びっくりした！誰かと思った」「ど