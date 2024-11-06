ボクシングのＷＢＯアジア・パシフィックバンタム級王者・那須川天心（２６）＝帝拳＝と、お笑いトリオ「ダチョウ俱楽部」の肥後克広（６１）、寺門ジモン（６１）が、６日に都内で行われたメンズスカルプシャンプーブランド「スカルプＤ」の「いい頭皮の日」制定記念発表会に登場した。天心はスカルプＤの公式アンバサダーを務めている。スカルプＤで１１月１０日を「いい頭皮の日」に制定したことを記念したイベントで