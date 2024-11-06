■「わちゃわちゃスギュとのギャップやばい」オールブラックコーデの色気ある新曲ダンスが話題に 【動画】TXTスビン＆ボムギュの輝くビジュアル！色気ある新曲ダンス TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）とBEOMGYU（ボムギュ）が踊る、7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』（11月4日発売）のリード曲「Over The Moon」のダンス動画が公開された