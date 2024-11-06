■『ベストヒット歌謡祭』に初出演するNumber_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太 【動画】Number_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太がわちゃわちゃ！『ベストヒット歌謡祭2024』の意気込み動画 読売テレビ・日本テレビ系で11月14日19時より放送される『ベストヒット歌謡祭2024』の公式X（旧Twitter）にて、今回初出演となるNumber_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の意気込み動画が公開された。 同番組は2023年に引き続き、大阪城ホ&#