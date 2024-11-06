PAG事務局パワーアクショングロウが製作する社会派アクションコメディ映画「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」の試写会を、2024年11月29日(金)に大阪、2024年12月6日(金)に東京にて開催します。 「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」試写会 ■〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ映画の試写会と舞台挨拶【日時・場所】《大阪》2024年11月29日金曜日19時30分〜21時30分・イオ