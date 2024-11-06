女子プロゴルフツアーの伊藤園レディスは８日から３日間、千葉・グレートアイランドＣ（６７６９ヤード、パー７２）で行われる。開幕を２日後に控えた６日、第１ラウンドの組み合わせが発表された。今季８勝、メルセデス・ランク首位で年間女王に王手をかけている竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は岩井千怜（ちさと、ホンダ）、小祝さくら（ニトリ）と同組となった。メルセデス・ランク２位の山下美夢有（みゆう、加賀電子