バイデン大統領の出馬断念を受け、ハリス副大統領を支持する民主党支持者ら＝７月２２日、サンフランシスコ/Loren Elliott/Getty Images（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の民主党候補ハリス副大統領がカリフォルニア州とオレゴン州で勝利する見通しとなった。カリフォルニア州に割り当てられている選挙人は５４人。オレゴン州に割り当てられている選挙人は８人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 不祥事? 大橋和也が「全カット」
- 2. 大野智 話し合い活動再開表明か
- 3. PayPayで不倫メッセか 衝撃内幕
- 4. 悲惨すぎる…TDSで倒れる女性
- 5. 耳に激痛 中から出たモノに仰天
- 6. 菊川怜「食べログ」創設者と離婚
- 7. フジアナ 顔面の一部欠損を告白
- 8. 北澤豪氏がW不倫か 文春が直撃
- 9. 山本由伸 モデルとLAでデートか
- 10. フジ 大谷から拒否で特番絶望的?
- 1. PayPayで不倫メッセか 衝撃内幕
- 2. 悲惨すぎる…TDSで倒れる女性
- 3. ピアノ界の神童と結婚 母も驚き
- 4. 大敗 創価学会に迫る本当の危機
- 5. ミシュラン名店で土下座騒動か
- 6. 194キロ死亡事故 腰から下は粉砕
- 7. 斎藤元彦氏 まさかの当選あるか
- 8. ハリス氏「話さない」 演説中止
- 9. ジンベエザメ 海遊館個体と判明
- 10. 90%の自信で「トランプ氏圧勝」
- 1. 国民玉木氏「仲間殺されかけた」
- 2. チロルチョコに虫 投稿主が謝罪
- 3. 生理ナプキンにハート Xでは論争
- 4. 石破首相 トランプ氏に祝意
- 5. 楳図さん 死の2年前に訴えたこと
- 6. 8歳孫の一言で70代夫婦破産危機
- 7. 住民税４兆円減収に＝「１０３万円の壁
- 8. 70代夫婦が音を上げた愛娘の願い
- 9. 高市氏が「次の首相」争う宿敵
- 10. 再会したいじめっ子に見事反撃
- 1. 米大統領選 最終盤で「異変」
- 2. 初音ミクと結婚の男性 韓で物議
- 3. ハリス氏会場 ゴミだけ残される
- 4. トランプ氏 132年ぶり返り咲き
- 5. トランプ氏 早々に勝利宣言か
- 6. トランプ氏 フロリダで勝利確実
- 7. 人気リス殺処分に 全米揺るがす
- 8. タイに日本そっくりの街 客爆増
- 9. トランプ氏 最重要州で勝利確実
- 10. トランプ氏 激戦州で勝利確実に
- 1. お金のない若者が排除される東京
- 2. 世界的「NIKE離れ」が起きる理由
- 3. 東レ キャンペーンガール終了へ
- 4. なぜ「無敵の人」が生まれるのか
- 5. PWなしでログイン可能 衝撃欠陥
- 6. スバル「レガシィ」国内消滅の訳
- 7. DeNA優勝セール 過去最大規模に
- 8. がん5回克服「高額治療は不要」
- 9. 「座るにも金が要る」渋谷の変化
- 10. 日経平均株価 上げ幅1100円超に
- 1. 犬の顔を再現 G-SHOCKが柴犬化
- 2. 【Amazon 冬支度セール】チャンピオン…
- 3. X ブロックの仕様変更の適用開始
- 4. Amazonでビールなどが最大27%OFF
- 5. 松屋の冷食セットが最大57%オフ
- 6. ソフトB 自動運転向けAIを開発
- 7. インドネシア Pixelの販売禁止
- 8. 若者は「鈍行」を知らない 話題
- 9. 謎のYouTuber人気急上昇 正体は
- 10. 11/6の注目商品が最大79％オフ
- 1. 筒香 三上アナの訃報に号泣した
- 2. 山本由伸 モデルとLAでデートか
- 3. 大谷 左肩亜脱臼の手術受け成功
- 4. 大谷夫妻のラブラブ行動 注目
- 5. 大谷 脱臼で手術を行った理由
- 6. 大谷の取材拒否報道 フジが回答
- 7. 大谷がネック 大物獲得に苦戦か
- 8. DeNA退団の元助っ人 NPB復帰熱望
- 9. 燕26歳が退団へ 電撃表明にX騒然
- 10. 立浪氏と新庄監督を分けた明暗
- 1. 不祥事? 大橋和也が「全カット」
- 2. 大野智 話し合い活動再開表明か
- 3. 菊川怜「食べログ」創設者と離婚
- 4. フジアナ 顔面の一部欠損を告白
- 5. 北澤豪氏がW不倫か 文春が直撃
- 6. フジ 大谷から拒否で特番絶望的?
- 7. ナレ変更 ブラタモリ特番が波紋
- 8. 粗品「大嫌いな老害」実名ディス
- 9. 「ドッキリGP」で芸人負傷の事故
- 10. RAD野田を激怒させた桑原の所業
- 1. 水ダウが物議 殺人も時間の問題?
- 2. 妊娠喜んだはずの夫 本性あらわ
- 3. 髪薄いですね 美容師にガッカリ
- 4. 深夜2時30分事件発生 娘が大泣き
- 5. 想像以上に美味しいミスドのご飯
- 6. 実は遊んでいる 男性の特徴3選
- 7. チャラ男に見えて「実はいい人」
- 8. 息子の「すごいお土産」に母困惑
- 9. やってたら老け見え確定のメイク
- 10. 不登校に口出し ママ友の末路