バイデン大統領の出馬断念を受け、ハリス副大統領を支持する民主党支持者ら＝７月２２日、サンフランシスコ/Loren Elliott/Getty Images（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の民主党候補ハリス副大統領がカリフォルニア州とオレゴン州で勝利する見通しとなった。カリフォルニア州に割り当てられている選挙人は５４人。オレゴン州に割り当てられている選挙人は８人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が