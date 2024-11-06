ごまの科学的研究や技術開発促進を目的に活動する日本ゴマ科学会が10月19日、名古屋国際会議場で「第39回日本ゴマ科学会大会」を開催した。当日は6つの特別講演と2つの一般講演を執り行った。開会にあたり、大会実行委員長を務める真誠・冨田博之社長は、「健康志向が高まるなか、ごまはその栄養価の高さや多様な利用方法によって、もっと注目されても良い食材だと思っている。今年もたくさんの貴重な知見を得て、ごまの素晴らしい