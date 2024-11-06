山口学園ECC国際外語専門学校の選択教科「つなぐ福島」受講生が、福島県の魅力を発信する福島銘産品市「ふくしまマルシェ」を2024年11月17日(日)に開催します。 山口学園ECC国際外語専門学校「ふくしまマルシェ」  日時：2024年11月17日(日)10:00〜17:00場所：OS広場イベントスペース大阪市北区小松原町3-3イベント名：福島銘産品市「ふくしまマルシェ」主催：学校法人山口学園ECC国際外語専門