婚家から見た嫁の立場とは……いつまでたっても赤の他人？！ 今回は筆者の知人女性から聞いた、「時代錯誤も甚だしい！」と感じた話です。 舅の在宅介護は私1人で 暴言を吐く義母と、知らん顔の夫に絶望。「もう一緒にいたくない！」と、子どもが成人してから離婚しました。今はパートナーと共に、自由な結婚生活を送っているそうです。 【体験者：50代・会社員、回答時期：2024年6月】 ※本記事は、執筆