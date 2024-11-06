明治は、ブルガリア国内で乳製品の製造・販売、国外へ乳製品や乳酸菌スターター販売を行う国営企業LBブルガリカム社（以下、LBB社）と10年間にわたる長期共同研究契約を締結した。今後はブルガリアに新たな共同研究拠点を設立し、おいしさ・健康・品質における先端研究を推進する。LBB社は、明治へ「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドのライセンスを付与するとともに、共同研究の取り組みなどを通じて長年にわたるパートナーシッ