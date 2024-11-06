ソフトバンクは6日、三森大貴内野手（25）が5日に佐賀市内の病院で「右示指骨内異物除去術」および「観血的関節受動術」を行って無事に終えたことを発表した。右手人さし指の良化と、競技復帰までに1〜2カ月の見込み。三森は今季25試合で打率・288、1本塁打含む13打点だった。