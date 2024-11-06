「週刊文春」（11月7日号）で、俳優の中川大志（26）との熱愛密会とパワハラ疑惑が報じられた女優の橋本環奈（25）。2年連続でNHK紅白歌合戦の司会に抜擢され、現在放送中のNHK連続テレビ小説「おむすび」のヒロインを務めるなど、今やNHK御用達の“国民的女優”となった橋本を襲ったのが、「壮絶パワハラ＆公園キスin下関」という記事だった。【もっと読む】夏菜の二の舞か？パワハラ疑惑&キス写真で橋本環奈に試練…“酒浸り