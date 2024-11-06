俳優の高橋英樹（80）が、妻・美恵子さんが撮影したハワイの海ではしゃぐ様子を公開した。【映像】“モデルみたい”高橋英樹&妻・美恵子さんの水着姿（全身あり）10月26日から、妻・美恵子さんとともに、ハワイを訪れていた高橋。29日の投稿では夫婦で海に行ったことを明かし、水着姿を披露。「奥様は、年齢を考えると信じられないスタイルの良さですね〜モデルさんみたいですね」「高橋さんご夫婦スタイル抜群ですね〜」