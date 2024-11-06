ＡＰ通信によると、アメリカ大統領選挙で共和党のドナルド・トランプ氏は、ノースカロライナ州（選挙人１６人）で勝利を確実にした。ノースカロライナ州は、今回の選挙で勝敗のカギを握るとされる七つの「激戦州」のうちの一つだった。