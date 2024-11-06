楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で石川県の北陸応援割「いしかわ応援旅行割キャンペーン」第3弾の販売を、11月7日午前10時から再開する。宿泊のみが対象となる。楽天トラベルでは連泊は対象外で、宿泊期間は11月7日から30日チェックアウトまで。予算に達し次第終了する。第3弾の実施期間は9月1日から11月30日まで（翌日チェックアウト）。旅行・宿泊料金の50％を補助する。割引上限は宿泊単体と交通付き宿泊旅行は