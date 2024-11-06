俳優の清原果耶が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイダイアリー』（毎週日曜後10：15）の第2話が3日に放送され、大学生と社会人のエピソードがある意味「怖い…」と話題を呼んだ。【第2話カット複数】商学部の虎之介（望月歩）雨に濡れ、うずくまる女性に遭遇同作は、社会人1年目の主人公が、日々の些細な出来事をきっかけに大学時代を振り返る、男女5人の春群群像劇。社会人1年目の主人公・優希（清原）