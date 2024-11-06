日本代表DF菅原由勢が加入したサウサンプトンは、2日のエヴァートン戦に1-0で勝利して、プレミアリーグ10試合目にしてようやく初勝利を飾った。怪我から戻ってきた菅原は終盤に投入されると後半40分にアダム・アームストロングの決勝ゴールをアシストしている。『Daily Echo』によれば、元イングランド代表DFジェイミー・キャラガーは、菅原とアームストロングのコンビを讃えていたそう。辛口のご意見番として知られるキャラガーは