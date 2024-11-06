シンガーソングライターのJUNIEL（ジュニエル）が所属事務所に関する暴露文を投稿した。【写真】ファンからのプレゼントを転売したアイドルJUNIELは11月5日、インスタグラムのストーリーを更新。「2年前の空白期が長かったある日、久しぶりに『Dear.』という歌を出した」と切り出した。続いて、「当時、デビュー10周年記念で歌を出すこととなり、会社がファンの方々から頂いたプレゼントや手紙をミュージックビデオの小道具として