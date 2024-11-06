【モデルプレス＝2024/11/06】俳優の綾野剛が、6日に放送されたフジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時）にVTR出演。11月のエンタメプレゼンターを務める俳優の齋藤潤へサプライズメッセージを送った。【写真】綾野剛、齋藤潤に熱いハグ◆綾野剛、齋藤潤へエール映画『カラオケ行こ！』（2024年）で共演した綾野と齋藤。今回「齋藤潤はどんな人物なのか？」というテーマで齋藤の経歴や出演作品に