【モデルプレス＝2024/11/06】美 少年の浮所飛貴が6日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。ジュニア内で流行している言葉について明かした。【写真】ジュニア内で流行したセリフ発するベテラン俳優◆浮所飛貴「菊池風磨構文」ノミネートしなかったのは「めっちゃ悔しい」この日は、5日に発表された「2024ユーキャン新語・流行語大賞」のノミネート語30を紹介。「新