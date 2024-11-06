橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第28回が6日（水）に放送された。【写真】過労で倒れてしまった結と歩、ほか『おむすび』第28回【5点】学校帰りにいつもの河原に立ち寄っていた結（橋本環奈）。四ツ木（佐野勇斗）話をし、帰ろうとしたタイミングで突然意識を失い倒れてしまった。結は病院に行き、それを知った歩（仲里依紗）は天神のバーから走って結の元に駆けつける。結が倒れた原因は