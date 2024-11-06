ビー・エム・ダブリュー株式会は、日本人アーティストである日本画家の加山又造氏によって制作され、1990年にお披露目されたアート車両を、一般公開すると発表した。2024年11月8日（金）から11月19日（月）までの期間限定となり、麻布台ヒルズにあるブランド・ストア『FREUDE by BMW（フロイデ・バイ・ビー・エム・ダブリュー）』にて展示される。【画像】不朽の名作！アンディ・ウォーホルが手がけたBMW M1（写真6点）このような