【「バンダイホビーセンター」新工場】 2025年1月 竣工予定 2025年夏 稼働開始予定 BANDAI SPIRITSは、静岡県静岡市葵区長沼のプラモデル生産工場「バンダイホビーセンター」新工場について、2025年1月に竣工、同年夏に稼働を開始すると発表した。 新工場はより安定的な生産体制を確保するとして、「バンダイホビーセンタ&