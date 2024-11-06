『星のカービィ』の『Kirby Café （カービィカフェ）』にて「カービィカフェ WINTER 2024」が11月13日（水）より順次開催されることが決定！ミルクやチーズを使ったWINTER限定メニューが登場する。☆可愛い冬限定のメニューのビジュアルをチェック（写真16点）＞＞＞任天堂の人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』に冬メニューがやってくる♪「カービィカフェ WINTER 20