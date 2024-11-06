プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの神奈川フューチャードリームスは6日、公式チアパフォーマンスチーム「DreamGirls」の2025シーズンメンバーオーディションを開催することを発表した。詳細は球団のウェブサイトで。【DreamGirls2025メンバーオーディション】■エントリー締切2024年12月8日（日）23:59まで■一次審査（書類）:2024年12月10日（火）までに結果を通知■二次審査（面接・実技）:2024年12月22日