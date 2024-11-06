関東で相次いでいる“闇バイト”をきっかけとした強盗事件。闇バイトに応募する人が後を絶たない一方、一連の事件で初めて、実行犯を勧誘した「リクルーター役」の男が逮捕されました。リクルーター役とはどんな役割なのか？実行犯以外のポジションの人物が逮捕されたことで捜査は進展するのか？ジャーナリスト・石原行雄さんの解説です。◎石原行雄：ジャーナリスト日本や海外で特殊詐欺をはじめ危険地帯・裏社会で多数潜入取