北朝鮮が再びミサイル発射を繰り返しています。その背景には、どのような思惑があるのでしょうか。【画像】北朝鮮の最新型ICBM「火星19」発射先月31日公開■米大統領選に合わせ核実験強行の可能性も先月31日、北朝鮮は最新型ICBM＝大陸間弾道ミサイル「火星19」を発射しました。その5日後の今月5日には、少なくとも7発の短距離弾道ミサイルを連射しました。中谷防衛大臣「わが国としては北朝鮮に対して厳重に抗議し、強